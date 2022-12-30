Ünlü restoranda patlama! 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı

Olay, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Uzun Çarşı’da bulunan bir dönerci dükkanında tüp nedeniyle bir patlama meydana geldi.

Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, iş yerinde yükselen alevlere müdahale etti. Alevler kontrol altına alındığı öğrenildi.

"TÜP DEĞİŞİMİ SIRASINDA PATLAMA OLDU"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

7 ÖLÜ, 5 YARALI VAR

Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı aktardı.

Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hayatını kaybedenlerin arasında çocukların olduğunu belirtti. İlk belirlemelere göre ölenlerden 4'ü kadın, 3'ü çocuk.

İŞLETME ARIZA İÇİN EKİP ÇAĞIRMIŞ

Vali Aksoy, işletme sahibinin tüpte arıza tespit edilmesi üzerine servis ekiplerini çağırdığı, değişim çalışması yapıldığı esnada sızıntının tespit edildiğini ve akabinde patlamanın yaşandığını aktardı.

Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Süperhaber