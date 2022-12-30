Ünlü restoranda patlama! 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı
Aydın Nazilli'de bulunan bir restoranda patlama meydana geldi. Vali Hüseyin Aksoy, patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve patlamanın tüp değişimi sırasında meydana geldiğini açıkladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise hayatını kaybeden 7 kişiden 4'ünün kadın 3'ünün çocuk olduğunu belirtti.
Olay, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Uzun Çarşı’da bulunan bir dönerci dükkanında tüp nedeniyle bir patlama meydana geldi.
Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, iş yerinde yükselen alevlere müdahale etti. Alevler kontrol altına alındığı öğrenildi.
"TÜP DEĞİŞİMİ SIRASINDA PATLAMA OLDU"
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesinde Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.
7 ÖLÜ, 5 YARALI VAR
Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı aktardı.
Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hayatını kaybedenlerin arasında çocukların olduğunu belirtti. İlk belirlemelere göre ölenlerden 4'ü kadın, 3'ü çocuk.
İŞLETME ARIZA İÇİN EKİP ÇAĞIRMIŞ
Vali Aksoy, işletme sahibinin tüpte arıza tespit edilmesi üzerine servis ekiplerini çağırdığı, değişim çalışması yapıldığı esnada sızıntının tespit edildiğini ve akabinde patlamanın yaşandığını aktardı.
Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Süperhaber
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|15
|33
|2. Fenerbahçe
|15
|32
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
|8. Kayserispor
|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
|10. Giresunspor
|15
|19
|11. Gaziantep FK
|15
|17
|12. Karagümrük
|15
|16
|13. Ankaragücü
|15
|16
|14. Antalyaspor
|14
|16
|15. Kasımpaşa
|15
|15
|16. Hatayspor
|15
|15
|17. Sivasspor
|16
|14
|18. İstanbulspor
|15
|11
|19. Ümraniye
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|40
|2. M.City
|15
|35
|3. Newcastle
|16
|33
|4. Tottenham
|16
|30
|5. M. United
|15
|29
|6. Liverpool
|15
|25
|7. Brighton
|15
|24
|8. Chelsea
|15
|24
|9. Fulham
|16
|22
|10. Brentford
|16
|20
|11. Crystal Palace
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|16
|17
|14. Bournemouth
|16
|16
|15. Leeds United
|15
|15
|16. West Ham United
|16
|14
|17. Everton
|16
|14
|18. Wolves
|16
|13
|19. Nottingham Forest
|16
|13
|20. Southampton
|16
|12