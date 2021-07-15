Uçak kazasında şehit düşen emniyet mensupları için anma töreni

15 Temmuz 2020'de keşif uçağının Artos Dağı eteklerinde kırıma uğrayarak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, komiser yardımcıları İrfan Aydoğan, Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memurları Onur Ramazan Bayram ve Burak Derya için anma programı düzenlendi.



Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı yerleşkesindeki şehitlikte düzenlenen anma törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, kurum amirleri ve polisler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua yapılmasının ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler tarafından şehitliğe karanfil bırakıldı.



Burada konuşan Vali Bilmez, şehit olan emniyet mensuplarını unutmadıklarını söyleyerek, “Geçen yıl 15 Temmuz'da görev dönüşü emniyet teşkilatımıza ait bir uçağımızın Artos Dağı'na çarpması sonucu 7 kahraman polisimiz şehit oldu. Bugün onları anmak, onlara Fatiha hediye etmek ve onları unutmadığımızı göstermek için buraya geldik. Allah bu şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet eylesin” dedi.