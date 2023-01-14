Türkiye’nin bir yıllık kaza bilançosu: 2 bin 282 can kaybı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçen yılın kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Geçen aralık ayında ülke genelinde 41 bin 70 kazada 183 kişi öldü, 22 bin 172 kişi yaralandı.

2022’de yıl boyunca meydana gelen 485 bin 48 kazada 2 bin 282 kişi hayatını kaybetti, 291 bin 151 kişi yaralandı. Yıl boyunca vuku bulan kazalardan 203 bin 923’üne sürücü, 22 bin195’ine yaya, 901’ine yol ve 2 bin 750’sine yolcu kusurları sebebiyet verdi.

Kırmızı ışık ihlali yapan 5 bin 691 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. ’Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere’ giren 5 bin 713 sürücü de onlarca ocağın sönmesine sebep oldu.

Sene boyunca onlarca ocağın sönmesine sebep olan bin 801 yaralamalı ve ölümlü kazaya ise alkollü sürücülerin karıştığı tespit edildi. Hız tutkunu bin 822 sürücü de kazalara sebep oldu.

Ağustos ayında Gaziantep'te 2 İHA muhabirinin de hayatını kaybettiği otobüs kazası 16 kişiye mezar olmuştu.

Aynı dönemde Mardin Derik'teki kazada da 21 kişi hayatını kaybetmişti.

KURAL TANIMAZLARA CEZA YAĞDI

Yılın 12 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere çeza yağdı. 4 bin 714 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 23 bin 768 yolcuya da ceza kesildi. 3 milyon 908 bin 687 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken kent güvenliği kamerelarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 19 milyon 175 bin 738 araç plakasına ceza yazıldı.

Alkol alıp direksiyon başına geçen 213 bin 662 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 1 milyon 314 bin 598 araç da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten men edildi.

BURSA'DA 72 CAN KAYBI

Kurallara uymayan sürücüler büyük şehirlerde de yüzlerce ölümlü trafik kazasına karıştı. Resmi verilere göre geçtiğimiz sene meydana gelen kazalarda Ankara’da 103, İstanbul’da, 129, İzmir’de 110 ve Bursa’da 72 kişi hayatını kaybetti.

Bursa’da geçtiğimiz senenin son ayı olan Aralık’ta 572 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu kentte 5 kişi hayatını kaybederken yaralanan 840 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde yıl boyunca 7 bin 209 yaralamalı kaza meydana geldi.

72 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 8 bin 519 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu. NTV