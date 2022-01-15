Türkiye-İran sınırında korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran'ın Salmas şehrinde saat 16.03'te merkez 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre ise Türkiye-İran Sınır Bölgesinde 4.5 büyüklüğünde, 9 derinliğinde bir deprem meydana geldi.