Türkiye'de 3 günde 3 ayrı köpek saldırısı!

Türkiye'de büyük bir sorun haline gelen köpek saldırıları her geçen gün artıyor.

Son yıllarda sık sık yaşanmaya başlayan başıboş sokak köpeklerinin saldırısı, ölümle ve kalıcı hasarla sonuçlanıyor.

Bu hafta Van'da 9 yaşındaki çocuk köpek saldırısında hayatını kaybederken Aksaray'da da 12 yaşındaki çocuk sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralandı.

Aynı hafta içerisinde 3'üncü saldırı olayı Kastamonu'da yaşandı.

İhsangazi ilçesinde kepçe operatörlüğü yapan Adem Kibritçi, komşusunun evine çalışmak için gitti.

Kepçe ile gittiği evin önünden araçtan inen Kibritçi’ye evin bahçesinde bulunan komşusuna ait köpek saldırdı.

Eli parçalandı

Bu sırada kaçamayan adamın işaret parmağı koptu ve eli parçalandı.

Adem Kibritçi, daha sonra acı içinde kaçarak kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

23 gün tedavi gördü

Daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Kibritçi, tedavi altına alındı. Genç adamın parmağı, doku uyuşmazlığı sebebiyle doktorlar tarafından tarafından kesildi.

Kibritçi'nin ayağından alınan doku, kesilen parmağının yerine yerleştirildi.

23 gün boyunca hastanede tedavi gören Kibritçi daha sonra taburcu edilerek evine gönderildi.

Ensonhaber