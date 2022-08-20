Tur otobüsü yolcu otobüsüne çarptı: 2'si ağır 25 yaralı
Antalya’da tur otobüsü yolcu almak için duran otobüse arkadan çarptı. Kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi D400 karayolu üzerinde, Z.K. (51) idaresindeki 63 AED 492 plakalı otobüs ile yolcu almak maksadıyla durakladığı sırada G.A. (40), yönetimindeki 07 AT 855 plakalı tur otobüsü arkadan çarptı.
Şoför araçtan güçlükle çıkarıldı
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri aracına sıkışan G.A’yı güçlükle çıkardı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada tur otobüsünde yolcu bulunmadığı belirtildi. Kazada 2’si ağır 25 yaralı çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
İHA'nın haberine göre, kazayı yara almadan atlatan yolcuların kaldırımda beklediği anlar dikkatlerden kaçmadı. Yolcular jandarma araçlarıyla karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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