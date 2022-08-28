Tur otobüsü şarampole uçtu! İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 37 kişi yararlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsündeki 3 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.

ASAYİŞ 28.08.2022, 15:02
Tur otobüsü şarampole uçtu! İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 37 kişi yararlandı

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkisinde meydana geldi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Mudanya'ya gelen yolcuların taşındığı 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

AĞACA ÇARPARAK DURDU

20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi de yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulanslarla İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Olay yerine gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Üzücü bir olay yaşadık. Tavşanlı’dan Mudanya’ya gitmek üzere yola çıkan tur otobüsü sabah saatlerinde Domaniç yolu üzerinde şarampolden aşağı yuvarlandı. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi yaralandı. Yaralıların 31 tanesi Bursa’daki hastanelere, 6’sı ise Kütahya’daki hastanelere sevk edildi. Başımız sağ olsun. Kazanın neden olduğu, teknik inceleme sonucunda belli olacak. Şu an bu konuda bir şey söylemek doğru olmaz” dedi.

MİLLİYET

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