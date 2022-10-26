TTB başkanı neden gözaltına alındı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Başkanı Korur'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

ASAYİŞ 26.10.2022, 09:20
TTB başkanı neden gözaltına alındı?

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından, soruşturma başlatılan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Korur'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

ERDOĞAN: HEM BU KİŞİYLE, HEM BU KURUMLA İLGİLİ ADIMLAR ATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fincancı'nın tepki çeken açıklamalarıyla ilgili "Türk Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Hem bu kişiyle, hem bu kurumla ilgili adımlar atılacak. Bakanlarımıza, Tabipler Birliği başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdik. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

301. MADDE DEVREYE GİRDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Fincancı ile ilgili soruşturmayla alakalı olarak "TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2'nci maddesi kapsamında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301/2'nci maddesi kapsamında 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından soruşturma başlatıldı" denilmişti.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NE DEMİŞTİ?

Terör örgütünün sözde yayın organına konuşan Fincancı, öldürülen teröristlerin cesetlerini incelediğini belirterek, "Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

mynet

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