TSK gelen yağma haberleri sonrası Hatay'da sokağa indi

Türkiye'nin kalbi deprem bölgelerindeki vatandaşlarıyla...

Depremin hemen ardından bölgeye giden arama-kurtarma ve sağlık ekipleri, hemen çalışmalara başladı.

Ekipler bir yandan canla başla çalışırken, diğer yandan da başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerden yağma haberleri gelmeye başladı.

Bölgedeki vatandaşlar yağmacı şahıslara tepki gösterirken asayiş sorunu yaşandığı iddiaları atılmaya başlandı.

Mehmetçik, güven ortamını sağlamak için asayişi devraldı

Yaşanan yağma girişimlerinin ardından Mehmetçik Hatay'da sahaya indi.

Mehmetçik, bölgede asayiş devriyeleri atmaya başladı.

Huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgede çalışmaların kontrollü şekilde süreceği öğrenildi.

Ensonhaber