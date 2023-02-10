TSK gelen yağma haberleri sonrası Hatay'da sokağa indi
Türk Silahlı Kuvvetleri, deprem bölgelerinden gelen yağma haberleri sonrası Hatay'da sokağa indi. Mehmetçik, asayiş devriyelerine başladı.
Türkiye'nin kalbi deprem bölgelerindeki vatandaşlarıyla...
Depremin hemen ardından bölgeye giden arama-kurtarma ve sağlık ekipleri, hemen çalışmalara başladı.
Ekipler bir yandan canla başla çalışırken, diğer yandan da başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerden yağma haberleri gelmeye başladı.
Bölgedeki vatandaşlar yağmacı şahıslara tepki gösterirken asayiş sorunu yaşandığı iddiaları atılmaya başlandı.
Mehmetçik, güven ortamını sağlamak için asayişi devraldı
Yaşanan yağma girişimlerinin ardından Mehmetçik Hatay'da sahaya indi.
Mehmetçik, bölgede asayiş devriyeleri atmaya başladı.
Huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgede çalışmaların kontrollü şekilde süreceği öğrenildi.
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