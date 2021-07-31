Trafo ile duvar arasında sıkışan keçi kurtarıldı

Van’ın Muradiye ilçesinde trafo ile duvar arasında sıkışan keçi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

ASAYİŞ 31.07.2021, 10:23
Trafo ile duvar arasında sıkışan keçi kurtarıldı

Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesi’nde trafo ile duvar arasında sıkışan keçi için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği Ekiplerinden destek istenildi. Bölgeye gelen ekipler, duvarı kırarak keçiyi bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: İHA

#Trafo ile duvar arasında sıkışan keçi kurtarıldı
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