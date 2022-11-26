Toplu taşıma şoförünün pişkin sözleri tepki çekti

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı izleyen yolculara seslenen toplu taşıma aracı şoförünün “Gelin Maraş Caddesi’nde de intihar var, izlersiniz” sözleri tepki çekti.

ASAYİŞ 26.11.2022, 09:12 26.11.2022, 11:46
Toplu taşıma şoförünün pişkin sözleri tepki çekti

Van’ın Edremit ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki üst geçide saat 13.00 sıralarında çıkan genç intihar etmek istedi. Toplu taşıma durağındaki bazı yolcular genci ikna etmeye çalışırken, bazıları ise intihar girişimini izledi.

Olay sırasında yolcuların aracına binmesini isteyen toplu taşıma aracının şoförü, “Gelin Maraş Caddesi’nde de intihar var, izlersiniz” dedi. Bunun üzerine bir kadın, “Beyefendi insanların hayatı bu kadar ucuz mu, niye dalga geçiyorsunuz” şeklinde karşılık verdi. Sosyal medyaya yansıyan şoför ve yolcunun diyaloğu, çoğu sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı. Öte yandan, üst geçide çıkan genç ise ikna edilerek indirildi.iha

Yorumlar (4)
Yerli 3 saat önce
Keser döner sap döner gün gelir hesap döner , saygı ve empatinin olmadığı ülkede normal .!
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ASLAN BEY 2 saat önce
NE KADAR EĞİTİTMSİZ GÖRGÜSÜZ VARSA SANKİ BİLEREK TOPLU TAŞIMA ŞOFÖRLÜĞÜ YAPIYOR EĞİTİM ŞART AHLAK ŞART
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Fy 1 saat önce
Tramvay şart oldu ,yoksa bu görgü yoksunu servis şöfürlerinden başka şekilde kurtuluş yok
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SEYDO 1 saat önce
keşke yüzünü teşhir edilseydi burdan en azından bişeylerler söyleseydim.. cahil. . özellıkle dremit toki şöförleri kimse ses çıkaramıyor. millete cektirdıklerını görsenız.
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