TIR ve otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kaza, öğle saatlerinde, Bitlis- Tatvan yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 ABJ 322 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Abdullah Özmen yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada araçta sıkışan Özmen, hayatını kaybetti. Özmen'in cansız bedeni, ihbarla kaza yerine gelen AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Abdullah Özmen'in cesedi, otopsi için morga götürüldü. Bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.dha