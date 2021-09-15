Tır dorsesindeki saman balyalarının arasında 69 göçmen yakalandı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde durdurulan tırın dorsesi içerisinde saman balyaları arasında gizlenmiş 69 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İran sınırını geçtikten sonra Van’dan İstanbul’a gitmek için yola çıkan 29 DG 423 plakalı TIR, Uluslararası D-100 Karayolu Erbaa ilçe sınırlarında polis ekipleri tarafından durduruldu. Emniyet birimleri tarafından tırın dorsesinde yapılan aramada saman balyalarının arkasında gizlenmiş vaziyette kaçak göçmenler olduğu belirlendi.
Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.
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