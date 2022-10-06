THY uçağının iniş sırasında lastiği patladı! Panik anları kamerada!

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı’na inişinin ardından lastiği patladı. Yolcular sağlıklı bir şekilde uçaktan tahliye edildi. Yaşanan panik cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ASAYİŞ 06.10.2022, 10:10
THY uçağının iniş sırasında lastiği patladı! Panik anları kamerada!

105 yolcunun bulunduğu Türk Hava Yolları’nın (THY) uçağında meydana gelen olayla ilgili olarak Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yaptı.

YOLCULAR VE UÇAK EKİBİ UÇAKTAN TAHLİYE EDİLDİ
Açıklamada, "TK-2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.dha

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