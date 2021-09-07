Tatvan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu kazanın şokunu yaşayan 2 yolcu hastaneye kaldırıldı.

ASAYİŞ 07.09.2021, 15:20
Tatvan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan ilçesine bağlı Köprücük köyü mevkisinde meydana geldi. Van’dan Yalova'ya giden Bestvan Turizm'e ait yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kaza sonrası bölgeye jandarma, 112 Asil Servis, AFAD ekibi ve vinç sevk edildi. Kazanın şokunu yaşayan 2 yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yorumlar (1)
şakir 10 saat önce
dün ki yıkamacılar hepsi şoför olmuş yola çıkalı 2 saat olmamış 8 saat direksiyon da olsan neler olur Allah korusun saat
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