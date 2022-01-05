Tansiyon hastası kadın 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kırsal ilçelerde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası hastaların imdadına koştu.
Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, bir tarafta kentte etkili olan kar yağışıyla mücadele hasta vatandaşların imdadına yetişti. Muradiye ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi’nde gece saat 01.00 sıralarında rahatsızlanan tansiyon hastası 50 yaşındaki Fatma Cildan’ın yakınları 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. İlçede etkili olan tipi nedeniyle hastaya ulaşamayan 112 ekipleri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede ambulansa ulaşan belediye ekipleri 4 saatlik zorlu bir çalışmayla yaşlı kadına sağlık ekiplerini ulaştırdı. İlk müdahalesi evde yapılan hasta kadın Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.iha
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