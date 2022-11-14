Taksim'e bombayı yerleştiren kadının yakalandığı andan kareler

Türkiye, Taksim'deki patlama ile yasa büründü.

Megakent'in en işlek caddelesi olan İstiklal'e, hain terörist tarafından bırakılan bomba yüklü çanta patlatıldı.

Yaşanan elim patlamada 6 vatandaşımız şehit olurken, 81 vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terör kokusu var' ifadelerini kullandığı olayla ilgili, 21 kişi gözaltına alındı.

Bir diğer yandan, olayla ilgili görüntülerin ortaya çıkışı sonrası, bombayı caddeye bir kadın teröristin bıraktığı belirlendi.

Terörist evinde yakalandı

Hain terörist, ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

6 vatandaşımızın canına mal olan olayı gerçekleştiren hain teröristin, evinde yakalandığı anlardan kareler paylaşıldı.

İşte o kareler...

Ensonhaber