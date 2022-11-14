Taksim'deki patlamayı gerçekleştiren kadının kimliği belli oldu

İstiklal Caddesi'ndeki elim olayı gerçekleştiren hain teröristin, Suriye uyruklu Ahlam Albashir olduğu ve PKK'nın özel istihbarat elemanı olduğu belirlendi.

ASAYİŞ 14.11.2022, 12:17
Taksim'deki patlamayı gerçekleştiren kadının kimliği belli oldu

Türkiye'yi derinden sarsan olay ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan hain teröristin yakalanması adına geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Teröristin olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1.200 güvenlik kamerası incelenirken, taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi.

Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de yakalandı
Şüphelilerin sorgulamalarında, bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren terörist yakalandı.

PKK'nın özel istihbarat elemanı
Şüphelinin yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

Kimliği ortaya çıktı
İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashir olduğu öğrenildi.

Hain terörist, Suryiye Kobani'deki merkezden İstanbul'da eylem talimatı alarak dün 16.20 sularında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını itiraf etti. Olayla ilgili başlatılan çalışmaların, çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.

Bir diğer yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16.20 sıralarında Bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir."

Ensonhaber

Yorumlar (0)
10
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 11 21
7. Manisa FK 12 19
8. Rizespor 11 18
9. Bandırmaspor 12 18
10. Altay 13 15
11. Sakaryaspor 12 15
12. Göztepe 11 14
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10