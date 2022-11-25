Suriyeli gelin takıları alıp kaçtı
Düğünden bir hafta sonra yanına düğün takılarını alıp kaçan gelin, kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Belencumafakılı köyünde, akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı.
22 yaşındaki F.Y., Kayseri'den getirdiği Suriye uyruklu 25 yaşındaki M.H isimli şahıs ile dünyaevine girdi.
Düğün gününden bir hafta sonra Belencumafakalı köyüne gelen araca binen M.H. isimli şahsın, köyden ayrıldığı öğrenildi.
Gelin düğün takılarını çaldı
Gelin M.H., giderken yanında düğün günü takılan 2 adet küpe, 1 adet zincir üzerinde çeyrek altın takılı çerçeveli kolye,1 adet kol saati, 2 adet altın yüzük, 2 adet cep telefonu ve toplam bin 105 TL nakit para alarak kayıplara karıştı.
Dolandırıcı yakalandı
Durumu fark eden F.Y., jandarma ekiplerine haber verdi.
Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde jandarmanın takibi sonucu M.Y. isimli şahıs, Boğazlıyan ilçesinde yakalandı.
Şüpheli tutuklandı
İHA'nın haberine göre, jandarmadaki sorgusunun ardından M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yozgat Cezaevi'ne gönderildi.iha
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