Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez silahlı saldırıyla öldürüldü

Saat 19.00 sıralarında, Trabzon'un Of ilçesi merkezinde, daha önce balıkçı barınağı nedeniyle mahkemelik oldukları öğrenilen Fatih U.(53) ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez(60) arasında tartışma çıktı.

Çıkan kavgada 5 el ateş edildi

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti.

Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

AA'nın haberine göre; ihbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu.

Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. DHA