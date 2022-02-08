Sudaki ağı çekerken Van Gölü’ne düşen balıkçı boğuldu
Van'ın Gevaş ilçesinde balıkçılık yapan bir kişi, ayağının kayması sonucu düştüğü Van Gölü’nde boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Van Gölü’nde meydana geldi. Balık tutmak için kardeşi ile birlikte Van Gölü’ne açılan B.Ç., ağı çekerken ayağının kayması sonucu suya düştü. Kardeşinin tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamayan B.Ç., bölgeye gelen sahil güvenlik ve diğer balıkçıların desteğiyle sudan çıkarılarak Gevaş Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti. B.Ç.’nin cenazesi, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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