Sualtı polisinden hayati uyarı

Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği görevlileri, Van başta olmak üzere bölge illerinde de arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 4 Haziran 2022 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde nehre düşerek kaybolan 2 vatandaşın arama-kurtarma çalışmalarına katılan 5 kurbağa adam, 2 şahsın cansız bedenine ulaştı. 5 Haziran 2022 tarihinde Ağrı’nın Patnos ilçesindeki barajda kaybolan 1 şahıs için de görevlendirilen 5 kurbağa adam, vatandaşın cansız bedenine ulaştı.

Bataklıkların ve kuvvetli akıntıların oluşabileceği kanal, gölet ve barajlara serinlemek ya da yüzmek için girmenin hayati risk oluşturduğunu ifade eden sualtı polisi, “Lütfen uyarı levhalarını dikkate alın. Su hayattır, can almasın” uyarısında bulundu.İHA