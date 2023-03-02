SON DAKİKA! Van'da silahlı kavga: 3 yaralı

Edilen bilgilere göre olay, Van'ın İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi PTT Caddesinde yaşandı.

İki grup arasında henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı önce sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada silahlarını çeken grup üyeleri arasında 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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