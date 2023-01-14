Son dakika! Van'da aranan 74 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülen ekipler, 6-12 tarihleri arasında 32 bin188 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulamalarını yaptı.

Ekipler, 31 ayrı suçtan aranan 74 şüpheli hakkında işlem yaptı.AA