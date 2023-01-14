Son dakika! Van'da aranan 74 kişi tutuklandı
Van'da polis ekipleri, 31 ayrı suçtan aranan 74 şüpheli hakkında işlem yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülen ekipler, 6-12 tarihleri arasında 32 bin188 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulamalarını yaptı.
Ekipler, 31 ayrı suçtan aranan 74 şüpheli hakkında işlem yaptı.AA
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