Son dakika! Ukrayna'daki Türk gazetecilere ateş açıldı
Ukrayna'daki savaşın çekimini yapmak için giden gazetecilere ateş açıldı.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de daha önce saldırıya uğrayan askeri üs ve çevresinde çekim yapan Tük gazetecilere silahla ateş açıldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, gazeteciler de bölgede yaşananları ve saldırı sonrasını görüntülemeye devam ediyor. Başkent Kiev'de daha önce saldırıya uğrayan bir askeri üssün çevresinde çekim yapan TGRT Dış Haberler Müdürü Tuna Öztunç ve ekibine ateş edildi.
Öztunç tarafından çekilen görüntülerde silah sesleri duyuluyor.
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