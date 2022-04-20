SON DAKİKA! Cezaevi otobüsüne bombalı saldırı: 1 ölü 4 yaralı

Bursa-Mudanya Yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde sabah 07.30 saatlerinde acı bir olay yaşandı.

Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının olduğu otobüsün geçişi sırasında, yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti.

1 şehit, 4 yaralı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bursa Valisi Yakup Canbolat, olay sonrası açıklama yaparak 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığını belirtti.

İHA'nın haberine göre yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı; kullanılamaz hale gelen araç da bir akaryakıt istasyonuna çekildi.

Adalet ve İçişleri Bakanları yolda

Saldırıyla ilgili detaylı bilgi de veren Vali Canbolat, şu ifadelere yer verdi:

"Tedbiren otobüste bulunan diğer arkadaşlarımızı da hastaneye sevk ettik. Adalet ve İçişleri Bakanlarımız da konuyu yakinen takip ediyor. Bursa'ya gelmek üzere yola çıktılar."

Bursa Valisi Yakup Canbolat, patlamaya ilişkin açıklamada bulundu

Güvenlik kameraları inceleniyor

Patlamanın terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini aktaran Canbolat, "Hızlı bir şekilde bütün güvenlik birimlerimiz bölgeyi incelemeye aldı. Konu her yönüyle değerlendiriliyor. Güvenlik kameraları inceleniyor. En kısa zamanda bir netice almak istiyoruz." dedi.

Sivil vatandaşlar etkilenmedi

Servis aracında yaklaşık 30 kişinin bulunduğunu aktaran ve çevredeki bazı binalarda camların kırıldığını da dile getiren Canbolat, "Onların da hasar tespitini yapıyoruz. Hızlıca vatandaşımızın mağduriyetini gidereceğiz. Sivil vatandaşa yönelik etkisi olmadı." diye konuştu.

Öte yandan; olay yeri inceleme ekipleri ve itfaiye ekiplerinin de olay yerindeki geniş çaplı araştırmaları sürüyor.

Süleyman Soylu: Failler aranıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Twitter hesabı üzerinden şehit personele rahmet dileyen Bakan Süleyman Soylu, "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ: Alçak pusuyu kuran hain katiller yakalanacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise "Bursa’da İnfaz Koruma Memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu,İnfaz Koruma Memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş,bazı memurlarımız da yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet;ailesine başsağlığı ve sabır,yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP’nin patlatıldığı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalanacaktır." paylaşımında bulundu.İHA