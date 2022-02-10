Son dakika! 4 canlı bomba yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Münbiç’ten Afrin’e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren (3) kadın ve (1) erkek örgüt üyesi; saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır." denildi.

Emeniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:

PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı.

Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde;

Münbiç’ten Afrin’e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren (3) Kadın ve (1) Erkek örgüt mensubu;

Saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır.

Ayrıca;

Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs gözaltına alınmıştır.

Şahıs ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf etmiştir.

Kamu Bülteni