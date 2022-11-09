Sobadan yangın çıktı: Anne ve 8 çocuk can verdi

Bursa'da soba kaynaklı çıkan yangında 8'i çocuk, 9 kişi hayatını kaybetti.

ASAYİŞ 09.11.2022, 10:43
Sobadan yangın çıktı: Anne ve 8 çocuk can verdi

Merkez Yıldırım ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartmanda, sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangında 8’i çocuk, 9 kişi öldü.

Anne ve 8 çocuk can verdi
İHA'nın aktardığına göre yangın, 23.30 sıralarında Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi.

Yangında bir anne, 8 çocuk yaşamını yitirdi. Çocuklardan ikisinin anneye, altısının kardeşine ait olduğu öğrenildi.

"Maalesef 9 Suriye kökenli insanımızı kaybettik"
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Değirmenönü Mahallesi'nde geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Canbolat, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, acı bir olay yaşandığını söyledi. Dört katlı binanın dükkanların üstündeki ilk katında 23.52'de itfaiyeye yangın ihbarının geldiğini belirten Canbolat, şöyle devam etti:

"İtfaiye ekiplerimiz hemen bölgeye intikal ediyor ve yangını söndürmeye çalışıyor ama maalesef ki yangın söndürüldükten sonra içerideki tablo üzücü. Bizleri hakikaten üzdü. İçeride 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk, biri anne. 8 çocuktan 6'sı buradaki aileye ait, ikisinin ise yeğenleri olduğunu tespit ettik. Baba dışarıda. Baba gelip yangına müdahale ederken dumandan etkileniyor. Daha sonra 112 ekiplerimiz onu devlet hastanesine kaldırmış. Sağlık durumu iyi. İçerideki yangında maalesef 9 Suriye kökenli insanımızı kaybettik. Ayrıca en üst katta oturan yine bir anne, baba ve çocuk, Suriye kökenli insanımız da dumandan etkilenmiş. Onlar da 112 marifetiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel sağlık durumları iyi gözüküyor."

Çocukların yaşları 3 ile 10 arasında
Çocukların yaşlarının 3 ile 10 arasında değiştiği bilgisini veren Canbolat, yangının çıkış nedenine ilişkin de "İtfaiyemizin ön tespitleri sobadan kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor." dedi.

Vali Canbolat, savcıların olay yerine gelerek adli işlemleri yapacağını kaydetti.

"Bina çok büyük bir yangına maruz kalmamış"
Bölgeye gelerek yetkililerden bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Ölen çocukların doğum tarihlerinin 2011 ile 2021 arası olduğunu aktaran Aktaş, şunları söyledi:

"Savcılar birazdan içeride inceleme yapacaklar. Çocukların bir hareketi falan söz konusu değil. Çoğu yatar pozisyonda. Bunlar tabii hep tespitlerle ortaya çıkacak. Gaz sızıntısıyla beraber bir zehirlenmeyle... Çünkü baktığınızda bina çok büyük bir yangına maruz kalmamış. Bizim itfaiyeci arkadaşlarımız geldiklerinde ikinci kat tamamen ateş almış. Üçüncü katta mahsur kalan üç kişiyi arkadaşlar merdivenli araçla kurtarmışlar. Maalesef çok küçük sabiler 1 yaş ile 11 yaş arasında 8 çocuk ve bir de 1991 doğumlu Amine isminde anne vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir acı. Tarifi gerçekten mümkün değil. Şu an Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, bütün yetkili arkadaşlarımız burada. Yangınla alakalı şu an devam eden herhangi şey söz konusu değil. Büyük insan olsaydı kokuyu alırdı belki kaçardı ama işte 1 yaş ile 11 yaş arası çocuklar muhtemelen de uyku saati olduğu için hareket dahi edememiş."

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bu arada, yangında vefat eden çocuklardan ikisinin misafir olarak evde bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

"Çok acı bir olay"
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, elim bir olayla karşılaştıklarını kaydederek, “Uludağ’ın eteklerinde Değirmönü Mahallesi’nde 4 katlı binada yangın çıkıyor. Yangında maalesef 9 kişiyi kaybettik. Bir anne 6 çocuğu ve 2 de çocukların kuzeni olmak üzere vefat ediyorlar. Binanın dördüncü katında 3 kişilik bir aile dumandan etkileniyor. Hastanedeler ve durumları iyi. Çocukların babası da yangını alınca geliyor ve dumandan etkilenip hastaneye kaldırılıyor. Çok acı bir olay. Sobadan kaynaklı bir yangın olduğunu biliyoruz.” dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da görevli savcılarla birlikte olay yerinde inceleme yaptı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Kriminal ekipleri ve itfaiyenin çalışmasının ardından 9 cansız bedenin otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılması bekleniyor.

Yangında anne Amine El Cesim, (30) Ahmet El Cesim (10), Ali El Cesim (10) Muhammet El Cesim (3) Yasir El Cesim (2) Ahmet El Cesim (6) Garam El Cesim (8) Maram El Cesim (10) Ali El Cesim (10) hayatını kaybetti.

"Suriye’deki iç savaştan kaçtık, başımıza böyle acı olay geldi"
Öte yandan yangında dumandan etkilenen baba taburcu oldu. Tedavisi tamamlanan baba, ifade için emniyete götürüldü.

Hayatını kaybedenlerin amcası, “Suriye’deki iç savaştan kaçtık. Başımıza böyle acı olay geldi. Dünya böyle. Çok üzgünüz” dedi. Yangından çıkan dumanlar, iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

"2017 yılında geldiler, Halep’te yaşıyorduk"
Olay yerine gelen ailenin yakınlarından amca, “Ben evde otururken Hüseyin El Cesim aradı. Acil gelmemi istedi. Ancak bizi yukarı salmadılar. Çok üzgünüz. 2 çocuk bugün misafirlik için geldi. Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nden geldiler. Yangının ne sebepten dolayı çıktığını bilmiyorum. 2017 yılında geldiler. Halep’te yaşıyorduk. Savaştan kaçtık. Yeğenlerim burada hayatını kaybetti. Dünya böyle.” dedi.

Vefat eden 2 çocuğun babası Ömer'in ise, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda cenaze işleriyle ilgilendiği öğrenildi.

Yaşanan yangının yan tarafında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına ise dumanların yansıdığı ortaya çıktı.

ensonhaber

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