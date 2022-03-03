Skandal paylaşımda bulunan öğretmene yasal işlem başlatıldı

Muşta öğretmenlik yapan Hafize Dal’ın paylaşımı görenleri şaşırttı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden öğrencileri hakkında skandal paylaşımda bulunan öğretmen hakkında işlem başlatıldı. Sözleşmeli öğretmen olan Hafize Dal’ın sözleşmesi askıya alındı. İşte detaylar haberimizde…

ÖĞRETMENDEN PES DEDİRTEN PAYLAŞIM

Sosyal medyada öğrencileri hakkında yaptığı paylaşım ile bu nasıl öğretmen dedirtti. Muş’ta sözleşmeli öğretmenlik yapan Hafize Dal sosyal medya hesabından skandal paylaşımlarda bulundu. Hafize Dal sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda pes dedirten şu ifadelerde bulundu:

“Ben de tertemiz mis gibi çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğuda temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklarla boğuşmak istemiyorum… Öğretmene değer verilmeyen bu ülkede öğretmen olduğum için çok pişmanım..4 sene bu hataya mahkum edilmek istemiyorum…”

O ÖĞRETMEN HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Muş’ta sözleşmeli öğretmenlik yapan Hafize Dal sosyal medya hesabından skandal paylaşımlarda bulundu. Muş Valiliği, öğretmen hakkında işlem başlatıldığını aktardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Muş’un Bulanık ilçesinde görevli bir öğretmen tarafından sosyal medyada uygun olmayan bir paylaşımda bulunulmuş; valiliğimizce kişi hakkında idari tahkikat açılmış. Sözleşmeli statüde olan kişinin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlanmıştır.” denildi.

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