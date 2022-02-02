Sınırda insanlık dramı! 12 göçmen donarak öldü
Edirne’nin İpsala ilçesinde donarak hayatını kaybeden 12 göçmen cesedi bulundu.
Edirne Valiliği açıklama yaparak, İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bölgede arama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, “02. 02. 2022 günü İpsala İlçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Tıbbi yardım ihtiyacı olabilecek göçmenler için bölgedeki arama tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır.
Arazide yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Hastaneye sevk edilen göçmen de kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden göçmen sayısı maalesef 12’ye ulaşmıştır. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekiplerimiz tarafından arama tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur” denildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Soylu, paylaşımında “Tarih: 2.2 2022 Yer: İpsala Yunanistan Sınırı Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik Allah rahmet eylesin” ifadelerine yer verdi.
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