Sınır güvenliği için yeni araç takviyesi

Edremit İlçesindeki Kocaeli Sosyal Tesislerinde yapılan törene Van Valisi Ozan Balcı, Birleşik Krallık Büyükelçisi Marianne Young, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İçişleri Bakanlığı Uzmanı Fatih Sunar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Arslan katıldı.

Törende konuşan Vali Ozan Balcı, sınır güvenliğinin çok anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sınır güvenliği uluslararası iş birliğini, yakınlaşmayı, koordinasyonu gerektiren önemli bir faaliyet. Bizler merkez otoritenin temsilcileri olarak Valiliğin koordinesinde hudut birliklerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, göç birimlerimiz ve diğer birimlerimizle merkezi otoritenin emir ve direktifleri doğrultusunda en etkin şekilde yapmaya çalışıyoruz.

Bunda da başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Sınırda yoğun bir çalışmamız var. Beton bloklar ile birlikte, elektro optik kuleler diğer enstrümanlarla beraber. Bunlar da tamamlandığında daha etkin bir sınır yönetimi olacaktır. Bu bugünkü devir teslim törenine araç ekipman esasında iki ülkenin bu sınır yönetimine verdiği önemin iş birliğinin nişanesidir."

Birleşik Krallık Büyükelçisi Marianne Young, İçişleri Bakanlığı Uzmanı Fatih Sunar’ın da konuşma yaptığı törende açılış kurdelesi kesildikten sonra teslim edilen cihazlar hakkında Vali Ozan Balcı ve törene katılan heyete bilgi verildi. (DHA)