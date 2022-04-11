Sınavda kopya düzeneği olarak kullanılan malzemeler ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “4-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 38 litre akaryakıt, 6114 SKM çerçevesinde sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen 3 adet kamera, 3 adet wifi cihazı, 3 adet kulaklık, 3 adet sim kart, 3 adet sim kart cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.