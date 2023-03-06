Silahla yaralanan kız hayatını kaybetti

Olay, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde meydana geldi. Belirlenemeyen bir nedenden dolayı silahla yaralanan Z.T. (20) isimli genç kız, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafasından yaralanan genç kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.İHA