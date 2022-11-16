Sigara içerken uyuyakalınca hastanelik oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Kemer Çeşme Mahallesi, Ayşen Sokak üzerinde bulunan tek odalı bir evde yangın meydana geldi.

Hurdacılık işiyle uğraşan 42 yaşındaki Muammer Koyun, eve geldiğinde yanında bulundurduğu sigarayı içmek için yaktı.

Sigara içerken uyuyakalınca alevler içinde kaldı

Sigara içtiği esnada bir süre sonra uyuyakalan Koyun, sigara külünden çıkan kıvılcımlar sebebiyle kısa süre içinde alevler içinde kaldı.

Oturduğu binanın üst katında oturan komşusu, televizyon izlediği sırada dumanları görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlerin yükseldiği yere girdi.

Yangına suyla müdahale etti

Arkadaşının alevlerin içinde kaldığını gören Abdullah D., ilk müdahaleyi suyla yapmaya çalıştı.

Yangına ilk müdahalede bulunan üst komşu Abdullah D., "Yukarıda televizyon izliyordum. Aşağıdan duman geldiğini gördüm. Hemen alt kata indim. Baktım arkadaşım alevlerin içinde kalmış. Hemen su dökerek müdahale ettim. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Hurdacılık yapan gariban bir adamdı. Muhtemelen sigara içerken uyuyakalmış. Ekipler yangının sigaradan çıktığını tespit etti." dedi.

Yangında yanan adam hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, yaralanan adam sağlık ekiplerine teslim edilip, Muammer Koyun Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi var

İHA'dan edinilen bilgilere göre, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve incelemeler sonucu yangının çıkış nedeninin sigaradan olduğunu tespit etti.İHA