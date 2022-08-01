Saray’da samanlık yangını

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Çaybağı Mahallesi’nde meydana geldi. İhsan Söyler’e ait samanlıkta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangında, saman ve samanlık kullanılamaz hale geldi.iha