Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar
Hemşirelerin sahte kartların yanı sıra dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan sattığı, ayrıca bazı hastalara ise yarım doz aşı vurulduğu öğrenildi.
İstanbul'da özel bir hastanenin çalışanlarının usulsüzlük yaptığı şikayetleri üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Randevulu kişilere aşı yapmış gibi gösterdikleri, onlarca doz aşıyı irtibatlı oldukları kişilere satıp, sahte aşı kartı oluşturdukları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.
3 HEMŞİRE TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında, 3 hemşire ile hastane dışında irtibatlı oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Eldeki delillere göre hareket eden mahkeme 3 hemşireyi tutuklama kararı verdi. Polis, zanlıların cep telefonları ve bilgisayarlarını da incelemeye aldı. Karşılıklı görüşmeler soruşturma dosyasına girdi.
VİCDANLARINI RAHATLATMAYA ÇALIŞMIŞLAR
DOLU ŞİŞELERİ 150 LİRADAN SATMIŞLAR
TRT'nin haberine göre, sahte aşı kartı üretip vurulmayan dozu da başkasına vuran hemşireler, gerçekten aşı olmuş kişilere de yarım doz aşı yapmış. Dolu aşı şişelerini ise 150 liradan, boşları ise 20 liradan satmışlar. Nisan-mayıs ayları arasında yaşanan bu olayda boş aşı şişelerindeki sıvıların ne olduğu ve kimlere enjekte edildiği ise halen muamma.Ayrıca, hemşirelerin kendilerine tanımlanan aşıları da sattığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.
kaynak:sondakika
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:34
|Öğle
|12:10
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Kasımpaşa
|4
|5
|13. Antalyaspor
|3
|4
|14. Alanyaspor
|3
|3
|15. Sivasspor
|4
|2
|16. Adana Demirspor
|4
|2
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|9
|3. Eyüpspor
|4
|9
|4. Erzurumspor
|4
|9
|5. Ankaragücü
|4
|8
|6. Tuzlaspor
|3
|7
|7. Samsunspor
|3
|6
|8. Bandırmaspor
|4
|6
|9. Adanaspor
|4
|5
|10. Ankara Keçiörengücü
|4
|4
|11. Altınordu
|4
|4
|12. Kocaelispor
|4
|4
|13. İstanbulspor
|3
|3
|14. Boluspor
|3
|3
|15. Balıkesirspor
|2
|3
|16. Denizlispor
|4
|3
|17. Menemenspor
|4
|3
|18. Bursaspor
|4
|1
|19. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Man City
|4
|9
|5. Brighton
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|9
|7. West Ham
|4
|8
|8. Everton
|3
|7
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|3
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0