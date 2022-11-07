Sağlık ocağının deposunda yangın

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Beyüzümü Mahallesi’ndeki 2 Nolu Sağlık Ocağı’nın bodrum katında bulunan evrak deposunda meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında içerideki evraklar zarar gördü. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşba Grup Amirliği’nden 3 araç 9 personel sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, depoda bulunan evrak ve tıbbi malzemeler nedeniyle oluşan yoğun duman 1 saatlik çalışma sonucu tahliye edildi.İHA