Polisten sürücü ve yolculara bilgilendirme
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs şoförleri ve yolcuları mevsimsel şartlara karşı almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirerek, broşür dağıttı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce Van- Bitlis karayolu Balaban mevkii ve Van-Erciş karayolu Bardakçı mevkiinde yapılan uygulamalarda otobüs şoförleri ve yolcularına emniyet kemeri ve mevsimsel şartların tedbirleri hakkında bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtımı yapılmıştır” denildi.
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