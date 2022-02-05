Polisten sürücü ve yolculara bilgilendirme

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce Van- Bitlis karayolu Balaban mevkii ve Van-Erciş karayolu Bardakçı mevkiinde yapılan uygulamalarda otobüs şoförleri ve yolcularına emniyet kemeri ve mevsimsel şartların tedbirleri hakkında bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtımı yapılmıştır” denildi.