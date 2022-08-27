Polis, Van Gölü’nde yüzemeyen 7 kişiyi kurtardı

Van Gölü’nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla ’10. Van Denizi Su Sporları Festivali’ düzenlendi. Festival çerçevesinde düzenlenen yüzme yarışlarında yüzmeye devam edemeyen 6 çocuk ve bir yetişkin şahıs için yardım talep edildi. Talep üzerine harekete geçen Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, İnsansız Cankurtaran Aracı'yla (İCA) vatandaşları sudan kurtardı.iha