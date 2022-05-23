Parmağı masanın demirine sıkışan öğrenciyi itfaiye ekipleri kurtardı

Alınan bilgilere göre, kentteki bir özel okulda parmağı masanın demirine sıkışan öğrenci için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden yardım istenildi. Bunun üzerine harekete geçen İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede okula ulaşarak öğrencinin parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.