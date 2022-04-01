Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Van’ın Tuşba ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre olay, ilçedeki otogarda meydana geldi. İbrahim Halil Özgoren’e ait park halindeki 20 L 2777 plakalı Opel marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
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