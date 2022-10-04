Park halindeki kamyon yandı

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Erdemkent Mahallesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan 34 UUY 03 plakalı kamyon, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.