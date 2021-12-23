Park halindeki araçlara tuğla atan kadın korku dolu anlar yaşattı

Mahalleliye gece saatlerinde korku dolu anlar yaşattı: Park halindeki araçlara tuğla attı

İstanbul Sultangazi’de gece saatlerinde kimliği öğrenilemeyen bir kadın, inşaat halindeki bir binanın şantiyesine girdi. Burada bulunan tuğlaları eline alıp küfürler savurarak arabalara fırlattı. Çevredeki vatandaşlar gece saatlerinde oluşan gürültüyle korku içinde pencereye çıktı, kadına seslenerek sakinleştirmeye çalışıldı. Bir süre sonra kadının yanına gelen şahıslar, kadını ikna edip ticari taksiyle olay yerinden ayrıldı.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aracı çekici yardımıyla olay yerinden götürdü. İncelemelerde bulunan ekipler, kadını yakalamak için çalışma başlattı. Kendisine yapılan uyarılara aldırış etmeden tuğla ile arabalara zarar veren kadın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının tuğlaları fırlatarak araçlara zarar verdiği ve vatandaşında uzaktan seslendiği görülüyor.dha