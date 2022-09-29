Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı
Antalya'da S.A. (32) isimli şahıs, para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı. Birlikte olduktan sonra N.K.'nin (32) 1200 lirasını zorla alan saldırgan, genç kadını bıçakladı. Saldırgan daha sonra polis ekiplerince yakalandı.
Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda iddiaya göre N.K. ile 200 TL karşılığında anlaşıp, birlikte olan S.A., daha sonra kadından üzerindeki parayı istedi.
PARASINI ALIP BIÇAKLADI
Olumsuz yanıt alınca N.K'nin üzerinde bulunan 1200 TL'yi gasbeden S.A., daha sonra kadını bıçakla dizinden, baldırından koltuk altı ve yüzünün sol tarafından yaraladı. Kan içinde kalan N.K. çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
"SİNİRLENDİM" DEDİ
Olay sonrası harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen S.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A'nın polise verdiği ifadesinde, "Verdiğim 200 TL'yi geri vermesini istedim. Parayı vermediği gibi karşılık verince sinirlendim" dediği öğrenildi. (DHA)
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