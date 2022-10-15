Özalp'ta trafik kazası; 1 kişi yaralandı
Van'ın Özalp ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı yeni Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Eski Emek Mahallesi'nden Özalp istikametine giden R.A. yönetimindeki 06 LF 7517 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sulama kanalı düştü. Kazada hafif yararlana sürücü R.A., çevredekilerin yardımı ile Özalp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.İHA
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|8
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|9
|17
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Kasımpaşa
|9
|13
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Sivasspor
|9
|7
|16. Hatayspor
|8
|7
|17. Antalyaspor
|9
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Boluspor
|8
|15
|4. Pendikspor
|8
|15
|5. Bodrumspor
|8
|14
|6. Samsunspor
|8
|13
|7. Rizespor
|7
|12
|8. Bandırmaspor
|7
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Manisa FK
|7
|11
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altınordu
|7
|6
|17. Altay
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|9
|14
|8. Brentford
|10
|13
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. Fulham
|9
|11
|11. Liverpool
|8
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Nottingham Forest
|9
|5
|20. Leicester City
|9
|4