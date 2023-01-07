Özalp'ta iki ayrı kaza! 13 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Çaldıran'dan hareket eden özel bir otomobil, Özalp'a bağlı Sağmalı köyü yakınlarında kaza yaptı. Yolların buzlu olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan dün gece yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, adeta buz pistine dönen yollar ise kazalara sebebiyet verdi. Edinilen bilgilere göre, Özalp ilçesine bağlı Mollahasan Mahallesi yakınlarında plaka ve sürücüleri bilinmeyen iki araç, yolların buzlanması nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.iha