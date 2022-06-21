Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis’in Beşminare Mahallesi’ndeki Ahmet Eren Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 EB 653 plakalı Seat marka otomobil, 8 yaşındaki Cesur Karayakas adlı çocuğa çarptı.

Ağır yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Karayakas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İHA