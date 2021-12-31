Otomobil takla attı: 1 yaralı
Van’ın Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Van-Edremit karayolu üzerindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi önünde meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 07 HNY 23 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.iha
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