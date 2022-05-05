Otomobil takla attı: 1 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Örene Mahallesi Nato Yolu Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LE 696 plakalı otomobil, virajı alamayarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.