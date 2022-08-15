Otomobil koyun sürüsüne daldı: 26 küçükbaş hayvan telef oldu!
Van’ın Muradiye ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 26 küçükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde ilçenin Açıkyol Mahallesi’nde meydana geldi. E.A. isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 65 AAD 062 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçirilmeye çalışılan F.V. isimli şahsın sürüsüne çarptı. Kazada 26 küçükbaş hayvan telef olurken, araç sürücüsü E.A. ve yolcu olarak bulunan A.Y.S. ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.iha
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